Öğrenciler Öğretmenleriyle Alay Etti! Disiplin Süreci Başlatıldı
Öğrenciler Öğretmenleriyle Alay Etti! Disiplin Süreci Başlatıldı

Öğrenciler Öğretmenleriyle Alay Etti! Disiplin Süreci Başlatıldı
03.12.2025 12:39
Ankara'da bir lisenin öğrencileri, öğretmenleriyle alay ettikleri görüntüler sonrası disiplin süreci başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler Öğretmenleriyle Alay Etti! Disiplin Süreci Başlatıldı - Son Dakika

