Öğrenciler Öğretmenleriyle Alay Etti! Disiplin Süreci Başlatıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.