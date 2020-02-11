Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi - Son Dakika

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların kar nedeniyle kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların kar nedeniyle kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler, 30 kilometre  uzaklıkta bulunan kent merkezindeki okullarına yürüyerek gitmek için çıktıkları yoldan ise boyu 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklar, yaşadıkları zorlu yolculuğu cep telefonu ile kaydederek, yetkililerden okullarına gidebilmeleri için yardım istedi.

Yüksekova ilçe merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli mezrasına geldi. 3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağman, öğrenciler, mezradan çıkamadı. 9 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan çocuklar, bugün aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi. Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.Çocuklar, soğuk havada karda yürüdükleri anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, seslerini duyurmak için DHA muhabirine ulaştırdı. Biri lise 6'sı ilkokul öğrencisi olan çocuklar, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.


Yüksekova, Kandilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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