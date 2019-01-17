Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Oyuncaklarını Paylaşacak

Öğrenciler Oyuncaklarını Paylaşacak

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm ilkokullarda uygulanan "Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi çerçevesinde Ocak ayında "Oyuncağımı Yapıyorum, Paylaşıyorum" teması kapsamında ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle yaptıkları oyuncakları köy...

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm ilkokullarda uygulanan "Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi çerçevesinde Ocak ayında "Oyuncağımı Yapıyorum, Paylaşıyorum" teması kapsamında ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle yaptıkları oyuncakları köy okullarına gönderecekler.

"Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi çerçevesinde Mustafa Kemal İlkokulunda yapılan "Oyuncağımı Yapıyorum, Paylaşıyorum" temalı etkinliğe Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit de katıldı. Okul öncesi öğretmeni Fatma Sancak'ın desteğiyle anaokulu öğrencileri yaptıkları oyuncaklarla hem oynadılar hem de oyuncaklarını köy okullarındaki öğrencilerle paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlkokul çağındaki öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla deneyimleyerek öğrenmeleri, öğrenmede kalıcılığı artırmaktadır. Öğrenciler bu projelerle sorumluluk almayı öğrenirler ve görev bilinçleri gelişir. Ekip çalışmasını öğrenen çocuklarda iletişim becerilerini arttırarak paylaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmak istiyoruz" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Güncel
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