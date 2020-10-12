Öğrenciler özlemle kavuşmayı bekledikleri okullarında yeniden dersbaşı yaptı - Son Dakika

Öğrenciler özlemle kavuşmayı bekledikleri okullarında yeniden dersbaşı yaptı

12.10.2020 11:03
Öğrenciler özlemle kavuşmayı bekledikleri okullarında yeniden dersbaşı yaptı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli çocuklar, hasret kaldıkları okullarında yeniden dersbaşı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli çocuklar, hasret kaldıkları okullarında yeniden dersbaşı yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibarıyla hayata geçirildi, 21 Eylül'de, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise bugünden itibaren uygulamaya koydu. Bu kapsamda, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

Oyun kitapçıkları ve aktivitelerle salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları

Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3 hafta önce okul öncesi ve birinci sınıflar için başladığını, bugün itibarıyla da 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların okula döndüğünü hatırlattı.

Güneş, özellikle küçük yaş grubunun yüz yüze eğitime başlama kararını olumlu karşıladıklarını çünkü öğretmenin öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatmasının bambaşka olduğunu ifade etti.

Hale Güneş, yüz yüze eğitim öncesinde öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla Bilim ve Danışma Kurulunun liderliğinde pandemi kitapçığı ve bilgilendirme metni hazırladıklarını, ayrıca oyun kitapçıkları ve aktivitelerle de çocukların okulda sosyal mesafeyi nasıl koruyacakları, mesafeli oyunları nasıl oynayacakları, yemekten önce, gün içerisinde ve tuvalete gittikten sonra el hijyenlerini nasıl sağlayacaklarına dair bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Sabah girişten itibaren öğrencilerin gün içerisinde birkaç kez ateşlerinin ölçüldüğünü aktaran Güneş, okulda alınan tedbirlere ilişkin şöyle konuştu.

"Öğrenciler maske takma konusunda yönlendiriliyorlar. Özellikle küçük yaş öğrencilerimiz asla maskelerini çıkarmıyorlar. Bu konuda çok dikkatliler. Günde birkaç kez maske değişimi yapılıyor. Okulun her noktasında, özellikle okul koridorları, tuvaletler, sınıfların içleri gibi tüm ortak alanlar da dahil olmak üzere sosyal mesafeye dikkati çekecek, öğrencilerin el hijyenlerini sürekli yapmalarıyla ilgili uyarıcı nitelikte görseller hazırlandı. Öğrencilerin bahçede oyun alanları belli mesafelerde ayarlandı, çizgilerle belirlendi. Okul ve sınıf girişlerine el dezenfektanları yerleştirildi. Öğretmenlerimiz malzeme alışverişi yapmamaları konusunda onlara rehberlik ediyorlar. Maske değiştirmeleri gerektiğinde de kontrol ediyorlar. Her öğrencinin sırası belirlendi. O sırayı değiştirmiyorlar. Sıralar arası mesafeler de belirlendi."

Güneş, Kovid-19 salgınıyla ilgili özellikle psikososyal destek noktasında rehber öğretmenlerin öğrencilere bilgi verdiğini, bu konuda tedirginlik yaşamadan önlemleri alarak sürecin yürütülmesi gerektiğini öğrencilere anlattıklarını dile getirdi.

Bakanlığın yönlendirmesi doğrultusunda öğrencilerin velilerinin isteğine bağlı olarak haftada 2 gün okula geldiklerini, haftada 3 gün de uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini hatırlatan Güneş, "Ancak veliler istemezse tamamen evden online sürece devam edebiliyorlar. Online olarak devam ettiklerinde de herhangi bir yoklama alınmıyor, öğrenciler devamsız yazılmıyor." dedi.

Hale Güneş, yüz yüze eğitim esnasında, öğrencinin herhangi bir sağlık problemi yaşaması, ateşinin yükselmesi ya da kendini halsiz hissetmesi halinde hemen ailesine haber verildiğini de sözlerine ekledi.

oyunlar, Lise, Okul, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler özlemle kavuşmayı bekledikleri okullarında yeniden dersbaşı yaptı - Son Dakika

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