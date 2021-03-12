Öğrenciler, sağlık çalışanlarına duygu yüklü mektuplarıyla moral verdi - Son Dakika

Küresel salgın tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımız, halkımızın sağlığı için ve salgının önüne geçmek amacıyla canları pahasına çalışmaya devam ediyor. Küresel salgının başından bu yana pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam eden Gazi Üniversitesi Hastanesi de sağlık çalışanlarının özverili gayretiyle süreci başarıyla yönetiyor.

14 Mart Tıp Bayramı öncesinde öğrencilerden sağlık çalışanlarımıza duygu yüklü mektuplar yazıldı. Bu mektuplar başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız için moral kaynağı oldu.

Yenimahalle Bilnet Okulu öğrencisi Ali Yiğit Sönmez, "Kahramanlarımız" başlığıyla yazdığı mektubunda, sağlık çalışanlarımızla ilgili olarak "Hakkınızı ödeyemeyiz. Ailenizden uzakta canla başla hastalarla ilgilendiniz. Biz sizin yanınızdayız. Siz asla pes etmeyin. Sizler bizim kalbimizdesiniz. Bir gün virüs bitecek ve sizler de ailelerinize kavuşacaksınız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Yiğit Çetin ise mektubunda, salgın kurallarına uymayanlar adına sağlık çalışanlarından özür diledi. Çetin, sağlık çalışanlarına yönelik "Hayatım boyunca hep sizleri örnek alacağım. Çünkü sizler hiç pes etmeden mücadeleye devam ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

6/A sınıfından Yağmur ise mektubunda, salgın sürecinde kurallara uyarak sağlık çalışanlarına elinden geldiğince yardım etmeye gayret gösterdiğini şu şekilde ifade ediyor: "Salgın boyunca dışarıya mümkün olduğunca az çıktım, çıktığımda ise maskemi taktım ve sosyal mesafemi korudum Bu zorlu zamanda her zaman sizin arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim."

Sağlık çalışanlarıyla ilgili duygularını resim yaparak anlatan bir başka öğrenci ise yaptığı resimde "Hep birlikte atlatacağız" mesajını verdi. - ANKARA