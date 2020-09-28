Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak - Son Dakika

Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak

Son dakika haberi... Çeşitli kurum ve kuruluşlarla eğitim ve teknoloji odaklı projeler gerçekleştiren Siemens Türkiye, Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni ilk kez Türkiye'de uygulayacağını duyurdu.

Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak, System.String[]

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla eğitim ve teknoloji odaklı projeler gerçekleştiren Siemens Türkiye, Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni ilk kez Türkiye'de uygulayacağını duyurdu. Dijitalleşen dünyada nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedefleyen projeyle öğrenciler, sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapabilecek.

Siemens Türkiye, farklı ülkelerde mesleki liselerde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni Türkiye'ye taşıdı. Dijitalleşen dünyanın gerektirdiği bilgi seviyesine sahip, yüksek profilli ve globalde rekabetçi nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmak hedefiyle başlatılan proje, ilk kez pilot okul olarak seçilen ve Ar-Ge merkezi statüsünde bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanacak.

Bu kapsamda şirket, ihtiyaç duyulan yazılımların kurulumunu yapacak ve eğitimci eğitimlerini sağlayacak. Bu sayede öğrenciler, sanal ortamda hedefledikleri ürünleri tasarlayabilecek ve tasarımlarının parça programlarını yapabilecek. Ayrıca SINUMERIK CNC kontrolcüsünün dijital ikizini kullanarak sanal ortamda parça işleme yapabilecekler ve tezgahı kumanda edebilecekler. Böylece öğrenciler, dijitalleşen dünyada ihtiyaç duydukları yeni becerilerin kazanılması noktasında deneyim yaşayacak.

SANAL TEZGAH İLE HIZLI VE VERİMLİ ÜRETİM

Dijitalleşmenin sadece üretim süreçlerinde değil, özellikle eğitim alanında da gerçekleştirilmesini desteklediklerini belirten Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal, "Bu proje ile mesleki okulların CNC Tezgahları üzerinde eğitim yapma zorunluluğu bir opsiyon haline gelecek. Sanal Tezgah kullanımı ile verimli, esnek ve daha hızlı bir üretim süreci deneyimi öğrencilerle buluşacak. Bir sonraki aşamada ise, robotik ve katmanlı imalat uygulamaları ile bu projenin devamı öngörülüyor. Dünyada birçok meslek lisesinde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni Türkiye'ye getirerek, dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ilk pilot uygulamasını, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi bu konuya önem veren bir eğitim kurumumuzla başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Projenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız ise devam edecek" dedi.


Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak
Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak
Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak
Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak

Siemens, Türkiye, toplum, Sivil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Meslek liselerinde dijital dönüşüm projesi; sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei