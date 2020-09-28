Çeşitli kurum ve kuruluşlarla eğitim ve teknoloji odaklı projeler gerçekleştiren Siemens Türkiye, Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni ilk kez Türkiye'de uygulayacağını duyurdu. Dijitalleşen dünyada nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedefleyen projeyle öğrenciler, sanal ortamda ürün tasarlayıp üretim yapabilecek.

Siemens Türkiye, farklı ülkelerde mesleki liselerde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni Türkiye'ye taşıdı. Dijitalleşen dünyanın gerektirdiği bilgi seviyesine sahip, yüksek profilli ve globalde rekabetçi nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmak hedefiyle başlatılan proje, ilk kez pilot okul olarak seçilen ve Ar-Ge merkezi statüsünde bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanacak.

Bu kapsamda şirket, ihtiyaç duyulan yazılımların kurulumunu yapacak ve eğitimci eğitimlerini sağlayacak. Bu sayede öğrenciler, sanal ortamda hedefledikleri ürünleri tasarlayabilecek ve tasarımlarının parça programlarını yapabilecek. Ayrıca SINUMERIK CNC kontrolcüsünün dijital ikizini kullanarak sanal ortamda parça işleme yapabilecekler ve tezgahı kumanda edebilecekler. Böylece öğrenciler, dijitalleşen dünyada ihtiyaç duydukları yeni becerilerin kazanılması noktasında deneyim yaşayacak.

SANAL TEZGAH İLE HIZLI VE VERİMLİ ÜRETİM

Dijitalleşmenin sadece üretim süreçlerinde değil, özellikle eğitim alanında da gerçekleştirilmesini desteklediklerini belirten Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Divizyon Yöneticisi Kerim Oal, "Bu proje ile mesleki okulların CNC Tezgahları üzerinde eğitim yapma zorunluluğu bir opsiyon haline gelecek. Sanal Tezgah kullanımı ile verimli, esnek ve daha hızlı bir üretim süreci deneyimi öğrencilerle buluşacak. Bir sonraki aşamada ise, robotik ve katmanlı imalat uygulamaları ile bu projenin devamı öngörülüyor. Dünyada birçok meslek lisesinde uygulanan Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni Türkiye'ye getirerek, dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ilk pilot uygulamasını, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi bu konuya önem veren bir eğitim kurumumuzla başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Projenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız ise devam edecek" dedi.