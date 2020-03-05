Öğrenciler sokak hayvanlarına mama alarak sevgilerini gösterdi - Son Dakika
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Öğrenciler sokak hayvanlarına mama alarak sevgilerini gösterdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup öğrenci sokak köpekleri ve kedilerini besleyerek sevgilerini gösterdiler.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup öğrenci sokak köpekleri ve kedilerini besleyerek sevgilerini gösterdiler.

Kızkalesi İlköğretim Okulu öğrencileri okulun hazırladığı "Bir Avuç Mama, Bin Sevgi Projesi" kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla okuldan Kızkalesi Sahil'ine kadar öğretmenlerinin eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal ve Veterinerlik Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği etkinlikte öğrenciler Kızkalesi Sahilinde hayvanlarla ilgili şiirler okudu ardından sokak hayvanlarına mama vererek beslediler.

Proje Sorumlusu Kızkalesi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Emine Topkara, etkinlikte yaptığı konuşmada amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisi ve bilinci vermeye çalıştıklarını ifade eden Topkara, "Şu bir gerçek ki hayvanları seven insanları da doğayı da sever. Merhametli ve yardımsever olur. İlerleyen günlerde bu tür etkinlikleri tekrar yapacağız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ da okulun sokak hayvanlarına yönelik proje hazırladığı yönünde aldıkları bilgi üzerine projeye destek vermeye karar verdiklerini kaydetti.

Uzunbağ, sahilde bulunan hayvanlarını muayeneden geçirdiklerini ve aynı zamanda mamalarını verildiklerini belirtti.

Öğrencilerden Sultan Karatoprak ise hayvanları çok sevdiklerini ve arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarını beslediklerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Öğrenciler sokak hayvanlarına mama alarak sevgilerini gösterdi

Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:11 Kaynak: AA
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