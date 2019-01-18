Öğrenciler Tatile Girdi, Annelerin Sınavı Başladı

Bilecik
'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Bilecik Belediyesi, farklı bir uygulama gerçekleştirerek tatile giren öğrencilerin doldurması amacıyla annelere karne hazırladı. Tatilde annelerine not verecek öğrenciler, ikinci dönemin başlamasıyla onlara karnelerini dağıtacak. Atatürk
İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın tatilde oynamalarını, eğlenmelerini tabi ki istiyoruz. Biz de belediye olarak onlara bir kaç tane kitap hazırladık, tatilde okumalarını istiyoruz. Bunun yanında farklı bir uygulama yapalım dedik. Çocuklarımız da annelerine bir karne notu versin istedik." diye konuştu.
Bu kapsamda bir karne hazırladıklarını dile getiren Can, "Şimdi çocuk da annesine bir karne hazırlayacak, not verecek. Bu annenin de karnesi olacak. Karnede sabah kahvaltısı hazırlama, okula getirip götürme, beslenme çantasını hazırlıyor mu, ders çalıştırıyor mu, benim yerime ödev yapıyor mu, uyku vaktimi ayarlıyor mu gibi dersler olacak. Öğrencimiz buna göre notlarını verecek. İkinci dönemin başında da dağıtacağız annelerimize." dedi.