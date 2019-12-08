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Öğrenciler ton hamsi tüketti

6 saat önce

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

(İHA)

Öğrenciler ton hamsi tüketti

Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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