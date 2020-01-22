Öğrenciler "Toprak Dede" anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Toprak Dede' anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı - Son Dakika

Öğrenciler "Toprak Dede" anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte önceki gün vefat eden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına kırmızı kazak giyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve beraberindeki öğrenciler, ağaçlara sarıldı.

Öğrenciler

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte önceki gün vefat eden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına kırmızı kazak giyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve beraberindeki öğrenciler, ağaçlara sarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte, TEMA Vakfı üyesi üniversite ve lise öğrencileri bir araya geldi.

Etkinlikte kırmızı kazak giyen Celalettin Ekinci ve öğrenciler, Hayrettin Karaca'nın bir ağaca sarılmış haldeki fotoğrafına atfen okulun bahçesindeki çam ağaçlarına sarıldı.

Ellerinde Karaca'nın fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, daha sonra Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Burada konuşma yapan Ekinci, Türkiye'nin hem bir iş insanını hem de sosyal yaşantısıyla örnek bir değerini kaybettiğini söyledi.

"Çocuklarımızın 'Toprak Dede'sini kaybettik." diyen Ekinci, şöyle konuştu:

"Bugün 81 ilde 100'er fidanı Toprak Dede anısına toprakla buluşturacağız. Bundan sonra da Hayrettin Karaca, Türkiye'de fikirleriyle yaşayacaktır. Kırmızı trikosuyla hep karşımıza çıkardı. Neden aynı kazağı giydiği sorulunca 'Her türlü imkana sahibim, her şeyi giyebilirim ancak ben tüketirsem size bir şey kalmaz' derdi. İsraf noktasında ve tüketim konusunda güzel bir mesaj verirdi."

Celalettin Ekinci, Hayrettin Karaca, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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Öğrenciler "Toprak Dede" anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı
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