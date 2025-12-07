Öğrenciler Ulu Camisi\'nde Sabah Namazı Kıldı

Diyarbakır'da yurtta kalan öğrenciler tarihi Ulu Camisi'nde sabah namazı programında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, bir araya geldikleri tarihi Ulu Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Öğrenciler, Türk Kızılay işbirliğinde namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.