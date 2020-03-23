Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.

Kırşehir'de, evlerinin televizyon bulunan bir odasına kurdukları masa ile öğrencileri derse hazırlayan aileler, dersleri iyi anlamaları için çocuklarına katkı yapıyor.

Medrese Mahallesi'nde oturan Esma Yıldız, merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu 4. sınıfa giden oğlu Muhammed Talha Yıldız'ın bugünden itibaren uzaktan eğitim almaya başladığını söyledi.

Böyle zorlu bir süreçte bu imkanı sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür eden Yıldız, kendisi ve iki ablasının bu süreçte Muhammed Talha'ya yardımcı olacaklarını ifade etti.

Sözel derslerde kendisinin, matematikte bir ablasının, İngilizce'de de diğer ablasının yardımcı olacağını vurgulayan Yıldız, "Evde eğitim bugün başladı. Biz de çocuğumuza yardımcı oluyoruz. Ailelerin gayretleriyle bu eğitimde de çocuklarımız başarılı olacaklardır. Çocuklarımız geri kalmıyor. Birlikte ders dinliyoruz. Ders sırasında öğrendiklerini sonraki saatlerde tekrar ettiriyoruz. İyi bir sonuç alarak bu dönemi de böyle atlatırız inşallah." dedi.

Seda Koçyiğit de merkez Yunus Emre Ortaokulu'na giden iki çocuğunun evde uzaktan eğitim aldığını söyledi.

Çocukları Yüksel'in 8, Yakup'un 6. sınıfa gittiğini dile getiren Koçyiğit, her ikisine de farklı zamanlardaki uzaktan eğitimde yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Öğrenciler uzaktan eğitim le ders başı yaptı

Muhammed Talha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:09 Kaynak: AA

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