Öğrenciler \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

07.01.2026 19:16
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öğrenciler Fatma Elif Zaimoğlu, Dilara Yurdagül, Kürşat Taşa, Yunus Emre Koçak ve Esra Beygüven lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Öğrenciler "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar"ve "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karelerini tercih etti.

Öğrencilerden Taşa, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek, "6 kategori içerisinden arkadaşlarımızla fotoğrafları yorumlayarak beğendiklerimizi seçtik. Gazetecilik bölümü öğrencileri olarak yarışmalara katılıp kendimizi geliştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

