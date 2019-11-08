Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Kaymakam Özkan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Kaymakam Özkan'a ziyaret

Öğrencilerden Kaymakam Özkan'a ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Öğrencilerden Kaymakam Özkan'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ve beraberindeki öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler tarafından organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Kaymakam Özkan'a yeşil kurdele takıldı.


Konunun önemine dikkat çeken Kaymakam Özkan, farkındalık çalışmalarından ötürü okulun öğrencileri ve idarecilerine teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Van Gölü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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