Öğrencilere El Yapımı Kızak Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrencilere El Yapımı Kızak Hediyesi

09.01.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, kar yağışı sonrası suplarla kayan öğrencilere Vali Şimşek tarafından tahta kızaklar hediye edildi.

Sivas merkeze bağlı Beypınar köyünde kar yağışı sonrası poşet ve leğenle kayan öğrencilere, Sivas Turizm Derneğinin katkılarıyla temin edilen el yapımı tahta kızaklar, Vali Yılmaz Şimşek tarafından hediye edildi.

Başıbüyük, Onbaşı ve Kızılca köylerine taşımalı eğitim veren Beypınar Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki çocukların köyde naylon poşet ve leğenle kaydıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmalarının ardından Sivas Turizm Derneği çalışma başlattı.

Valiliğin de desteğiyle kentteki bir firma tarafından okuldaki 72 çocuk için el yapımı tahta kızaklar hazırlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Dernek Başkanı Hakan Bakar ile köy okulunu ziyaret ederek, kızakları öğrencilere dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların çok bilinçli, öğretmenlerinin ise çok gayretli oldukları için güzel başarılar elde ettiklerini ve kupalar kazandıklarını söyledi.

Bu nedenle onları ödüllendirmek istediklerini belirten Şimşek, "Onlara birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikre, geçen gün çocuklarımızın poşet ve leğenle kayması vesile oldu. Onların sevinçlerini daha da artıralım, sevinçlerine ortak olalım istedik. Bu vesileyle buraya geldik, kızakları dağıttık. Kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kızaklarına kavuşan öğrenciler okul yakınındaki rampa yolda toplu halde kayarak yeni kızakların keyfini çıkardı.

Programın sonunda çocuklara ekmek arası sucuk ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere El Yapımı Kızak Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:32:35. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrencilere El Yapımı Kızak Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.