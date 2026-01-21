Öğrencilere Geniş İmkanlar Tanıtıldı - Son Dakika
Öğrencilere Geniş İmkanlar Tanıtıldı

Öğrencilere Geniş İmkanlar Tanıtıldı
21.01.2026 11:01
Muğla'da gençlere yönelik bilgilendirme programında, Bakanlığın sunduğu imkanlar anlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme programı ile öğrenci yurtlarında kalan gençlere Bakanlığın sunduğu geniş imkanlar anlatıldı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Uluslararası Gençlik Merkezi, öğrenci yurtlarında kalan gençlerle bir araya gelerek kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Programın odağında; Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen GSB Gençlik Kış Kulübü, kültür-sanat yarışmaları ve merakla beklenen kış kampları yer aldı. Etkinlikte, gençlerin sadece akademik değil, sosyal ve kişisel gelişimlerini de desteklemek amacıyla yürütülen projeler detaylandırıldı. Program süresince merkezin sunduğu ücretsiz eğitimler ve proje destekleri hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruları yetkililere doğrudan sorma fırsatı buldu. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür programlarla gençlerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlerimizin ilgi alanlarını keşfetmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için Uluslararası Gençlik Merkezi olarak her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

