Öğrencilere iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı

6 saat önce

Bayburt'ta Kariyer Günü Semineri kapsamında üniversite öğrencilerine iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı.

Öğrencilere iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı, System.String[]

Bayburt'ta Kariyer Günü Semineri kapsamında üniversite öğrencilerine iş arama becerileri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri anlatıldı.


Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kariyer Günü Semineri kapsamında üniversite öğrencilerine özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama beceriler ve İŞKUR hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleştirilen seminere İŞKUR'dan konuşmacı olarak katılan İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özdemir, öğrencilere bireylerin iş arama süreçlerinde yaptıkları hatalar ve bu hataların nasıl düzeltilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Daha sonra İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özdemir, İŞKUR'un hizmetleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı.


Seminer Özdemir'in öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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