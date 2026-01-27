Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Evini üniversite öğrencilerine kiraya veren bir kadın, kirayı ödemeden kaçtıkları iddia edilen öğrencilerin ardından eve girdiğinde büyük bir şok yaşadı. Evdeki hasarı gören kadın, yaşadığı mağduriyet karşısında sinir krizi geçirerek ağladı.

DUŞAKABİN KIRILMIŞ, HER YER İZMARİT

Eve girdiğinde duşakabinin kırılmış olduğunu fark eden ev sahibi, duşakabinin demirlerine kadar sigara izmaritleriyle doldurulduğunu gördü. Ortaya çıkan görüntüler, evin ciddi şekilde zarar gördüğünü gözler önüne serdi. Olay sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı ev sahibine destek mesajları paylaştı ve benzer mağduriyetlerin giderek arttığına dikkat çekti.