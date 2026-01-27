Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yaşam

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi
27.01.2026 10:05
Üniversite öğrencilerine kiraya verdiği evine kiracılar kaçtıktan sonra giren kadın, kırılan duşakabin ve izmaritlerle dolu evi görünce sinir krizi geçirerek ağladı.

Evini üniversite öğrencilerine kiraya veren bir kadın, kirayı ödemeden kaçtıkları iddia edilen öğrencilerin ardından eve girdiğinde büyük bir şok yaşadı. Evdeki hasarı gören kadın, yaşadığı mağduriyet karşısında sinir krizi geçirerek ağladı.

DUŞAKABİN KIRILMIŞ, HER YER İZMARİT

Eve girdiğinde duşakabinin kırılmış olduğunu fark eden ev sahibi, duşakabinin demirlerine kadar sigara izmaritleriyle doldurulduğunu gördü. Ortaya çıkan görüntüler, evin ciddi şekilde zarar gördüğünü gözler önüne serdi. Olay sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı ev sahibine destek mesajları paylaştı ve benzer mağduriyetlerin giderek arttığına dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Apple User Apple User:
    öğrenciler gariptir bişey olmaz yaptır temizle sadakan olsun nedir bu dünya malına sinir krizi geçirmek , ne kıymetliymiş malı bir de haber yaptırmış. 32 263 Yanıtla
    Bulend Alpsal Bulend Alpsal:
    İnşallah sizin de başınıza geldiğinde aynı şekilde davranacağınızı umarım. 134 4
    Ra71mo19 Ra71mo19:
    hayvana mı kiraya veriyor evi temizle diyorsun gel sen temizle 114 3
    King Black King Black:
    Öğrenci candır . İşine gelmiyorsa ölü fiyattan alırım daireyi . Aglayacagına yaptırsın 0 7
    King Black King Black:
    Katılıyorum . Temizlesin ve yaptırsın şimdi 0 2
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    izmarit atilir dusakabin duzeltilir bulunur bir caresi 12 98 Yanıtla
    oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Lütfen hemen çare olur musun? Git izmaritleri topla, duşakabini düzelt. 69 3
  • seyhan sönmez seyhan sönmez:
    işte bu yüzden ılk ve sonuncu ayı alıyorlar ilk ay eve girerken çıkarken de ev kontrol edilir sıkıntı yoksa evde para teslim edilir kiracıya 61 3 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK Hakan ÖZTÜRK:
    Kimse Emanete ihanetttir demiyor 61 2 Yanıtla
  • ADEM SAĞLAM ADEM SAĞLAM:
    Çocukları yetiştirilmesinde adab-i muasseret deresi de konulmalı... 9 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
