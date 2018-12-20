Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Sepet Yapımını Gösterdi

Öğrencilere Sepet Yapımını Gösterdi

3 saat önce

İnebolu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda öğrencilere sepet yapımı hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Öğrencilere Sepet Yapımını Gösterdi, System.String[]
İnebolu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda öğrencilere sepet yapımı hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla plastik ambalaj ürünleri yerine yörede unutulmaya yüz tutmuş sepet yapımı hakkında Durupınar köyünden sepet ustası Salih Turan tarafından bilgilendirilen öğrenciler öğrenirken eğlendiler.

Sepet ustası Salih Turan, ağaç dallarından sepet yapımını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler de ustanın gösterdiği gibi sepet ördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: AA

Yerli Malı, Salih Turan, Mehmet Bülent, İnebolu, Güncel
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