Öğrencilere Sepet Yapımını Gösterdi
3 saat önce
İnebolu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda öğrencilere sepet yapımı hakkında uygulamalı bilgi verildi.
İnebolu Mehmet Bülent
Özyürük İlkokulu'nda öğrencilere sepet yapımı hakkında uygulamalı bilgi verildi. Yerli Malı
Haftası dolayısıyla plastik ambalaj ürünleri yerine yörede unutulmaya yüz tutmuş sepet yapımı hakkında Durupınar köyünden sepet ustası Salih Turan
tarafından bilgilendirilen öğrenciler öğrenirken eğlendiler.
Sepet ustası Salih Turan, ağaç dallarından sepet yapımını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler de ustanın gösterdiği gibi sepet ördü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:07 Kaynak: AA
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