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Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika

Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor

18.12.2021 11:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği rahle, sandalye, koltuk, sehpa ve masa gibi birçok mobilyayla eğitim kurumlarının ihtiyacı karşılanıyor.

ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği rahle, sandalye, koltuk, sehpa ve masa gibi birçok mobilyayla eğitim kurumlarının ihtiyacı karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde meslek lisesi öğrencileri, kütüphanesi olmayan 170 okul için kolları sıvadı.

Kütüphanelere masa ve kitaplık üreten öğrenciler, Rehberlik Araştırma Merkezlerine kütüphane ve okuma alanları ile 50 anaokuluna derslik donatım malzemeleri yapmaya başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, AA muhabirine, proje kapsamında kentteki en ücra köşeye kadar okulları kütüphaneyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu kapsamda 170 okul kütüphanesinin malzemesini karşıladıklarını anlatan Dündar, atölyenin üretim kapasitesini artırmak için yeni makineler alındığını belirtti.

Dündar, "Bu tür çalışmalarımızla öğrencilerimizi piyasa şartlarına uygun kalifiye eleman olarak yetiştirme gayesindeyiz. Bu yıl salgına rağmen okulumuz yaklaşık 1 milyon lira ciro elde etti." dedi.

Öğrenciler aile bütçesine katkı sağlıyor

Okul Müdürü Bülent Yıldız da 29 yıl önce hizmete giren okulda metal, mobilya, tesisat, inşaat, bilişim motor ve elektronik bölümlerinde 1400 öğrenci ve 113 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Döner sermaye işletmesi sayesinde il genelinde birçok okula donatı malzemesi ürettiklerini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız ile yapacağımız protokollerle ülkemiz genelindeki diğer okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımız kalifiyeli eleman olarak yetişiyor ve döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen kar oranıyla ceplerine bir miktar harçlık giriyor. Öğrencilerimiz aile bütçelerine katkı sağlıyor."

Okul bitmeden iş teklifi geliyor

Öğrencilerden Bünyamin Akgül de mobilya bölümünde eğitim gördüğünü, öğretmenlerinin yardımıyla bantlama, kesim ve montajı öğrendiğini aktardı.

Şu anda tam kapasite çalışmaya başladıklarını dile getiren Akgül, "Eğitim sayesinde usta olacağız. Dışarıdan iş teklifleri geliyor ama biz önce okulumuzu bitirmek istiyoruz. Okulumuzu bitirdikten sonra usta olarak çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Segrek ise eğitim ve öğretime bir nebze de olsa katsı sağladıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Okulda hem ders gördüklerini hem de çalıştıklarını ifade eden Segrek, "Kaynak işleri yapıyoruz. Ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mesleğimi seviyorum ve çok iyi öğreniyorum. Sanayiden iş teklifleri alıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor
Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor
Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor
Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor
Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin alın teriyle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika


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