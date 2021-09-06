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Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

06.09.2021 22:15

Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı Sakarya'da yüz yüze eğitim başladı İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: "Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar bir kapanma olmadan devam etmek" "Öğretmen ve öğrencisiz okul binalarımızın beton yığınından farkı yok" "Aşılanma oranını daha...

Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Sakarya'da yüz yüze eğitim başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: "Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar bir kapanma olmadan devam etmek"

"Öğretmen ve öğrencisiz okul binalarımızın beton yığınından farkı yok"

"Aşılanma oranını daha yukarıya çekebilirsek okullarımızın tekrar kapanmasının önüne geçeceğiz"

SAKARYA - Bir buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitim tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da ilk ders zilinin çalması ile birlikte başladı. 201 bin 142 öğrenci ile 14 bin 328 öğretmenin ders başı yaptığı Sakarya'da öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Okullarımızın tamamında salgınla mücadele konusunda her türlü tedbirler alınmış bulunuyor. Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar bir kapanma olmadan devam etmek" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da bir buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitim ilk ders zilinin çalması ile birlikte başladı. Sakarya'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 201 bin 142 öğrenci ile 14 bin 328 öğretmen ders başı yaptı. Salgın sebebi ile okullarından uzak kalan öğrenci ve öğretmenler bir buçuk yıl sonra yüz yüze eğitime kavuşmanın heyecanını yaşadı. Temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatılarak öğrenciler sınıflarına uğurlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla uzun süredir kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin aileleri de bu heyecana dışarıda bekleyerek ortak oldu.

2021- 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Erenler Yeşiltepe Ortaokulu'nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu. Okulların başlaması ile birlikte öğrencilerin heyecanının gözlerine yansıdığını belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Bir buçuk yıldır okullarımız öğrenci ve öğretmensiz kaldı ama uzaktan eğitim ile bu sürece devam edildi. Bugün okullarımız açıldı öğrenci ve öğretmenlerimiz sınıflarında. Ayrı bir heyecan ve keyif var, gerçekten öğrencilerimizin gözlerinden de bu okunuyor. Tabii ki pandemi süreci zor geçti ve süreç devam ediyor ama sağ olsun öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, Milli Eğitimimiz hepsi sonuna kadar öğretimin güzel, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda fiziki şartlar ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa hepsini karşılamışlar. Sınıflarımızda da öğretim başladı. İnşallah bu sene hayırlı olur. İnşallah kapanma olmaz temennimiz de bu noktada, süreç böyle devam eder. Yeni yıl öğretmen, öğrenci, tüm aileler ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Salgınla mücadele konusunda her türlü tedbirler alındı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, "Huzur kenti Sakarya'da 201 bin öğrencimiz, 14 binden fazla öğretmenimiz ile eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu süreçte okullarımıza biz her türlü maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi giderlerini, Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu bütçeden karşıladık. Okullarımızın tamamında salgınla mücadele konusunda her türlü tedbirler alınmış bulunuyor. Yine devletimizin, öğrencilerimize dağıtmış olduğu ücretsiz ders kitapları bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da öğrencilerimize ulaştırıldı" diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencisiz okul binalarımızın beton yığınından farkı yok

Okullarda tekrar bir kapanma olmamasını amaçladıklarını ifade eden Savaşçı, aşılanma konusunda da uyarılarda bulunarak, "Devletimiz son yıllarda bina konusunda oldukça büyük gelişmeler gösterdi. Ancak bu binaya anlam ve mana katan; öğrenci ile değerli meslektaşlarım. Onlar olmadığı zaman bu binalar maalesef sadece bir beton yığınından farklı olmuyorlar. Bir buçuk yıl uzaktan eğitime devam ettik, elimizden geldiğince öğretmen arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar gösterdi. Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar bir kapanma olmadan devam etmek. Bu konuda da ben özellikle aşı konusunda daha duyarlı davranılmasını istiyorum. Bu konuda eğer aşılanma oranını daha yukarıya çekebilirsek okullarımızın tekrar kapanmasının önüne geçeceğiz diyor ve yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Sakarya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika


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