Şiir Dinletisi ile Gönülleri Fethetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şiir Dinletisi ile Gönülleri Fethetti

Şiir Dinletisi ile Gönülleri Fethetti
16.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığının Dönem Sonu Faaliyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Dizelerden Gönüllere' adlı şiir dinletisi ile etkileyici bir performans sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Dönem Sonu Faaliyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Dizelerden Gönüllere' adlı şiir dinletisi ile etkileyici bir performans sergiledi.

Hocalar Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katılım sağladı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Düzgün koordinesindeki dinletide görev alan öğrenciler tarafından, Türk edebiyatında milli-manevi duyarlılığı yansıtan, memleket temine yer veren ve bireysel temaları işleyen 12 güçlü kalemden seçme şiirler okundu. Program finalinde tüm öğrencilerin Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü koro halinde söylemesiyle selamlama yapıldı. Etkinlik sonunda Okul Müdürü Mehmet Aksoy, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sunarken öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımlarının düşünmeyi, sorgulamayı ve empatiyi beslediğini; şiirin farklı duyguları ortak bir paydada buluşturan birleştirici bir yönü olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Etkinlikler, Hocalar, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şiir Dinletisi ile Gönülleri Fethetti - Son Dakika

Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:40:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şiir Dinletisi ile Gönülleri Fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.