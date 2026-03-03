Öğrencisi Tarafından Bıçaklanan Öğretmenin Cenazesi Kardeşine Teslim Edildi

ÇEKMEKÖY'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.

Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü. Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi. Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak. Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.