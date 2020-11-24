Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti - Son Dakika

Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti

24.11.2020 15:12

Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti Öğretmen kökenli olan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, vali olarak ilk Öğretmenler Gününü öğretmenleri görev yerlerinde ziyaret ederek kutladı.

Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti

AKSARAY - Öğretmen kökenli olan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, vali olarak ilk Öğretmenler Gününü öğretmenleri görev yerlerinde ziyaret ederek kutladı. Vali Aydoğdu ayrıca öğretmenlerle birlikte okul bahçesine lavanta dikerek, 30 okulda lavanta bahçesi oluşturulması için ilk startı verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm ülkede olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle virüs önlemleri kapsamında kutlandı. Aksaray'ın öğretmen kökenli valisi Hamza Aydoğdu, okulları gezerek öğretmenlere sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Öğretmenler ile görüşen Vali Aydoğdu daha sonra geçtiğimiz günlerde adliye önünde 2 kadın tarafından darp edilen yerel bir televizyonun muhabirine çiçek vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Hamza Aydoğdu, sürpriz kutlama programında 30 okulda gerçekleştirilecek olan lavanta bahçesi oluşturulması için ilk startı vererek öğretmenlerle birlikte lavanta dikimi yaptı.

Burada bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Bugün ilimizde bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğretmenlerimiz bize gelmesin istedik. Biz okullarımıza öğretmenlerimize gittik. Onların öğretmenler gününü tebrik ettik. Çok güzel bir ortam oluştu. Aynı zamanda Aksaray'da ilk kez uyguladığımız bir projeye de burada start verdik. Biliyorsunuz şuan da okullarımızın bahçelerinde kullanılmayan yerler var. Biz o bahçelerimizde faydalı bir iş yapalım dedik. Tarım Müdürümüzle birlikte, 30 okulumuza lavanta dikimine başladık. İlkini bugün öğretmenler günüyle birlikte Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde sizinle birlikte ekim işini gerçekleştirmiş olduk. Türk Bayrağının dalgalandığı her yerde, 81 ilde, ilçede, kasabada, köyde fedakarca görev yapan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Allah eksikliklerini vermesin. Onlarla gurur duyuyoruz. Böyle bir günde böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için tarım müdürümüze, milli eğitim müdürümüze şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmen Melisa Nurca, "Lavantalarımızı ekiyoruz. Çocuklarımızın büyüdüğünü gördüğümüz gibi, yetiştiklerini gördüğümüz gibi bu lavantaların da yetişip büyüdüğünü görürüz. Valimize, müdürümüze çok teşekkür ederiz" dedi.

Öğretmen Nur Sima Derin ise, "Öncelikle müdürüme, idareme, valimize çok teşekkür ederim buraya geldikleri, bize bu ortamı sağladıkları için. Nice 24 Kasımlarda lavantaları ekmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti
Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti
Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti
Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti

Öğretmenler Günü, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Lavanta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmen vali, okullarda öğretmenlerin gününü kutlayarak lavanta dikti - Son Dakika


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