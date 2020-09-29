Öğretmenden engelli öğrencisine bilgisayar sürprizi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir öğretmen, uzaktan eğitimle derslere katılma imkanı olmayan engelli öğrencisine, hayırseverlerin desteğiyle bilgisayar, yazıcı ve internet temin etti.

Evde eğitim öğretmeni Elif Çatal, bedensel engelli öğrencisi 10 yaşındaki Ayşe Solmaz'ın, uzaktan eğitime katılmakta zorluk yaşadığını öğrenince hayırsever iş insanlarıyla görüştü.

Cumhuriyet İlkokulu'na kayıtlı öğrencisi için bilgisayar, yazıcı ve internet bağlantısı temin eden Çatal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Solmaz'ı ziyaret ederek hediyelerini verdi.

Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı davranışından dolayı Çatal'a teşekkür ettiklerini söyledi. Açıkyörük, "Ayşe artık uzaktan eğitime, sınıfına katılıyor. O mutlu olduğu için biz de mutluyuz. Bu şekilde öğrencisine destek olan birçok öğretmenimiz var. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Çatal da öğrencisi derslere katılabileceği için mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklar bize Allah'ın emanetleri. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Mutlu olmaları gerekiyor. Çocukluk insan hayatının en özel dönemi. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Yaşamım devam ettiği sürece Ayşe'nin yanında olacağım." diye konuştu.

Solmaz ise uzaktan eğitim imkanı bulduğu için sevindiğini dile getirerek, "Çok mutluyum. Evimden derslere girebiliyorum, çıktı alabiliyorum." ifadesini kullandı.