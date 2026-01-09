Öğretmene 'İnsan Ticaret' Suçlaması - Son Dakika
Öğretmene 'İnsan Ticaret' Suçlaması

09.01.2026 10:49
İzmir'de bir öğretmene, 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edilen, Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında, 'İnsan ticareti' suçundan soruşturma başlattı.

Bornova'da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre; 4 Kasım 2025'te Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sanal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASIYMIŞ

D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde öğrencilerin bazı eşyalarla ilgilendiği görüldü. Öte yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu da belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP, GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valiliği tarafından konuya ilişkin dün yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, 'Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde, basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialara ilişkin 'İnsan ticareti' suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

