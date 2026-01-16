Adana'da Öğretmene Silahlı Saldırı - Son Dakika
Adana'da Öğretmene Silahlı Saldırı

16.01.2026 14:34
Adana'da öğretmene silahlı saldırı düzenleyen 20 suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da öğretmene silahlı saldırı düzenleyen 20 suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gitti. Okul önünde beklemeye başlayan M.P., öğretmen gelince saldırdı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine geri döndü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan İlçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde olduğu belirledi. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P.'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P.'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde şüpheli "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

