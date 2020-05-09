Öğretmenler bu sefer Kan bağışı için harekete geçti - Son Dakika

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Öğretmenler bu sefer Kan bağışı için harekete geçti
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile düşen kan bağış oranları için Düzce'de öğretmenler harekete geçti.
DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile düşen kan bağış oranları için Düzce'de öğretmenler harekete geçti. İyilik kanımızda var sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatan öğretmenler ilk günde 110 ünite kan bağışladı. Kampanya Ramazan ayı boyunca devam edecek.
Korona virüs salgını nedeni ile kan bağışı oranlarının düşmesi sonrasında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık vatandaşlara tamamen hijyenik ortamda kan verebileceklerini belirterek çağrıda bulundu. Bu çağrıya Düzce'de ki öğretmenler kulak verdi. Bir çok sosyal sorumluluk faaliyetinde ön planda olan öğretmenler İyilik kanımızda var sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatan Düzceli öğretmenler Kızılay'ın Anıtpark meydanında kurduğu kan bağış stadına akın etti. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başta olmak üzere bir çok öğretmen kan vermek için sıraya geçti. Ramazan ayı boyunca devam edecek bağış kampanyasında öğretmenler ilk günde 110 ünite kan bağışladı. Alınan bilgilere göre, öğretmenlerin kan bağışı hedefi bin olduğu öğrenildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:05 Kaynak: İHA
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