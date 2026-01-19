Öğretmenlerden Bahçeli'ye Teşekkür Ziyareti

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu üyeleri MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olan öğretmenlere ilişkin açıklamaları için teşekkür ederek, taleplerini iletti. Platform adına ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir öğretmen, "Öğretmenlere toplum tarafından verilmiş olan, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gösterilen saygının aynı şekilde devam ettirilmesini talep ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye de bizler için yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. ve sözünün yerde kalmamasını temenni ediyoruz" dedi.

2023, 2014 mülakat mağdurları, 2024 ek atama mağdurlar, 2025 AGS - düşük atama mağdurları, özel sektör öğretmenleri ve engelli öğretmenlerin oluşturduğu 'Öğretmenler Ortak Mücadele Platfomu' üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının önünde açıklama yaptı. Platform üyeleri ardından MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öğrertmenlere yönelik açıklamaları için teşekkür ederek, taleplerini iletti.

"Mağduriyet katlanarak, büyüyerek bu şekilde devam ediyor"

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan mülakat mağduru bir öğretmen, "2023 mülakat mağduruyum... İller arasında verilen puan tutarsızlığı yüzünden elendim. Bin 600 öğretmen mağdur olduk. Hakkımızla geldik, burada günlerce kaldık, oturduk, eylem yaptık, hakkımızı aradık. Hala aramaya çalışıyoruz. Bunun üzerine dava açtık. Haklılığımız ispatlandı. Aynı davada, aynı mağduriyet yaşayan iki öğretmen, birisi mülakatta kazanıp atanırken, birisi atanamadı. Hala hakkını bekliyor. Davalarda bile bir tutarsızlık var. Biz de bunun için buradayız. Hakkımızı arıyoruz hala. Ne yapalım, nereye gidelim hiç bilmiyoruz. Mağduriyet katlanarak, büyüyerek bu şekilde devam ediyor. 2023'tü şu an 24 oldu, AGS oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"Devletimiz ek atama verecek güçtedir"

2025 AGS kontenjan mağduru olduğunu söyleyen bir başka öğretmen ise "Okul öncesi öğretmeniyim. Alanımda 56 bin 921 kişi sınava girdi. Ben 882'nci oldum... Atanacağımı düşünüyordum. Çünkü geçen atamalara göre atanıyordum. Ama bu sene düşük bir kontenjanla daha küçük bir atama verildi. ve atanamadım. Ek atamayla birlikte mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çünkü devletimiz ek atama verecek güçtedir. Bakanımızın her ne olursa olsun yanımızda olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bahçeli'nin sözünün yerine getirilmesi, talep etmek adına buradayız"

Platform adına MHP'li yetkililerle bir araya gelen bir öğretmen yaptığı açıklamada, "Bizim buraya geliş amacımız Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek. Çünkü kendisi 25 Kasım'da öğretmenler adına çok güzel bir cümle kullandı. Atanamayan tek bir öğretmenimiz kalmasın. 2023 mülakatta mağdur olan bin 611 öğretmenimizin hakları iade edilsin. 2024'de kısıtlı kontenjanlar sebebiyle öğretmenlerimize mağduriyet giderilsin. 2025 yılında ise AGS sınavına gelen öğretmenlerimize ayrılan 10 bin kontenjanın artırılması ve akademideki 14 aylık eğitim süresinin kısaltılması konusunda kendisini dinlemiştik. Biz şu anda üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen, son yapılan sınavda kontenjanlar açıklanmasına rağmen herhangi bir adım göremedik. Bu, Devlet Bahçeli'nin sözünün yerine getirilmesini talep etmek adına buradayız. Şu anda arkadaşlarımız içeride, özel kalem müdürüyle görüşme yapıyor" ifadesini kullandı.

"Bir kişi olarak görünüyorum, arkamda 1.5 milyonluk bir mağdur kesim var"

Öğretmen, şunları kaydetti:

"Tek hedefimiz, tek amacımız artık öğretmenlerin haklarının iade edilmesi. Öğretmenlerin kısıtlı kontenjanlara takılmaması. Örneğin bir branşa verilen 3 binlerde 4 binlerde kontenjan varken bir branşın sıfır kontenjan alması ya da 100-200 gibi başarısızlıkla atfedilmesi. Biz öğretmenler olarak çevremiz tarafından çok yorulduk, çok bunaldık. Biz bir kişi değiliz bu arada. Ben burada bir kişi görünüyor olabilirim ama 3 kardeşim, 1 annem var. Yani bir aileyi 5 kişi olarak düşünmek gerekiyor. Bir kişi olarak görünüyorum, arkamda 1.5 milyonluk bir mağdur kesim var.

"Sayın Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sözünün yerde kalmamasını temenni ediyoruz"

Evlenemiyor, yuva kuramıyor, özel okullarla anlaşamıyorsun. Çünkü devlette çalışmak için sınava gireceğini duydukları anda sözleşmeni yenilemiyorlar. Çalışmaya kalkıyorsun, düşük ücretlerle çalıştırılıyorsunuz, sömürüye tabi tutuluyorsunuz. Biz tamamen bu sorunların giderilmesini istiyoruz. Artık öğretmenlerin değer görmesini istiyoruz. Öğretmenlere toplum tarafından Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana verilmiş olan saygının aynı şekilde devam ettirilmesini talep ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye de bizler için yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. ve sözünün yerde kalmamasını temenni ediyoruz."