Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
Son Dakika Güncel Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali - Son Dakika

Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali

6 saat önce

Samsun'da Tekkeköy'den Atakum'a seyir eden tramvayda bir grup öğretmen, müzik resitali sundu.

Samsun'da Tekkeköy'den Atakum'a seyir eden tramvayda bir grup öğretmen, müzik resitali sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samulaş Hafif Raylı Sistem A.Ş.'nin desteğiyle çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu "Samsun İçin Sanat Topluğu" ritm grubu, tramvayda müzik resitali verdi.

Tekkeköy ilçesindeki duraktan tramvaya binen grup üyelerinin ellerindeki davul ve darbukalarla ritim tutarak Atakum ilçesine yaptığı yolculukta sunduğu resital, vatandaşlardan ilgi gördü.

Gökhan Barutçu, grup adına yaptığı konuşmada, çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu topluluğun boş zamanlarında bir araya gelerek insanlara hoşça vakit geçirttiğini söyledi.

Tramvayda yolculuk yapanlara ulaşmak ve onları biraz olsun mutlu etmek istediklerini aktan Barutçu, "Öğretmenler olarak mesaiden arda kalan zamanda stres atmak için böyle bir grubu oluşturduk. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde vatandaşlara müzik resitali sunmak için bir araya geldik. Bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Samulaş Hafif Raylı Sistem A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü farklı bir şekilde kutladıklarını belirterek, öğretmenlerle halkı tramvayda buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali

Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]