Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliği
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Öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliği

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında doğa yürüyüşlerine katılan öğretmenler, tarihi mekanları gezerek hasta ziyaretinde bulundu.

Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Caner Gündüz, etkinliklere katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Tarih öğretmeni Ahmet Aydın ise rehberlik ettiği meslektaşlarına tarihi mekanlar hakkında bilgi verdi.

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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