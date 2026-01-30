Öğretmenlerin Yer Değişikliği Tamamlandı - Son Dakika
Öğretmenlerin Yer Değişikliği Tamamlandı

30.01.2026 14:14
MEB, 2026 yarıyıl tatili için mazerete dayalı öğretmen yer değiştirmelerini tamamladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatili döneminde iller arası mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerin atamalarının tamamlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler kapsamında başvuru yapan öğretmenlerin yer değişiklikleri hizmet puanı esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Bakanlık kadrolarında görev yapan ve aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlerden biri kapsamında mazereti bulunan öğretmenler, yayımlanan "2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" doğrultusunda başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapıldı.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılma işlemlerinin ise bugün itibarıyla başlatılabileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

