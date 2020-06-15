Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir süre önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, Ezgi Eyüboğlu'nun 32. yaş günününü de yakın dostlarıyla bir restoranda kutladı.

"SEVGİLİ, İYİ Kİ DOĞDUN"

Oğulcan Engin, Instagram hesabından oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününde pasta ile çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Engin paylaşımına, "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı. Çiftin bu pozuna ünlü isimlerden yorum yağdı.

Demet Akalın, Engin'in aşk dolu paylaşımına "En çok yakışan olabilir misiniz güzellikler" yorumunu yaparken Gülben Ergen, Bensu Soral, Hakan Hatipoğlu, Burcu Esmersoy, Deren Talu, Özlem Yıldız ve Hande Soral gibi isimler çifte mutluluklar diledi.

SEDA SAYAN VE SİNAN ENGİN NAZAR BONCUĞU KOYDU

Oğulcan Engin'in paylaşımında en dikkat çeken yorum ise annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin'den geldi. Çocuklarının yeni ilişkisini onaylayan ikili, aşk dolu fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.

EVLİLİK TEKLİFİ EDECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çiftinin evlilik hazırlıkları yaptıkları da gündeme gelmişti. Hatta Engin'in geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldığı ileri sürüldü. Engin'in sevgilisinin doğum gününde evlilik teklifi edeceği söylenmişti.