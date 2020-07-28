Oğullarından 2 gündür haber alamayan aile polise başvurdu - Son Dakika

Antalya'da 23 yaşındaki oğullarından 2 gündür haber alamayan aile, polise kayıp müracaatında bulundu.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Gülser Bülüç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Uğur İbrahim Bülüç'ün dün sabah saatlerinde evden ayrıldığını söyledi.

Kendisinin kahvaltıyı hazırlayıp beklediğini ancak gelmediğini anlatan Bülüç, babasının diyaliz hastası olduğu için hastaneye gittiğini, kendisinin de oğlunun arkadaşlarına gidip onlarla gidebileceği yerlere baktığını belirtti. Hiçbir yerde bulamayınca babası ile polise gidip kayıp başvurusunda bulunduklarını aktaran Bülüç, şunları söyledi:

"Üniversite sınav sonucunu öğrenip geleceğim' dedi ama hala gelmedi. Geçen yıl da sınava girdi ancak istediği puanı alamadı. 'Olsun oğlum, dünyanın sonu değil, bir sen mi kazanamadın? Sağlık olsun.' diye konuşmuştuk. Bu sene 'Anne sınavım çok güzel geçti, bu sene umudum var, inşallah kazanacağım.' dedi. Ben de 'Hayırlısı olsun oğlum.' dedim. Aramızda hiçbir şey yoktu. Bir kavgamız, tartışmamız olmadı."

Oğluna her zaman destek olduklarını ifade eden Bülüç, "kazandı ya da kazanmadı" diye asla bir baskı kurmadıklarını belirtti.

Bülüç, oğluna eve dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Baba Nazmi Bülüç de oğlunun kıyafetlerini de alıp ayrıldığını fark ettiklerini söyledi.

Karakola en son giydiği kıyafet bilgilerini verdiklerini dile getiren Bülüç, oğlunu görenlere de haber vermeleri yönünde çağrı yaptı.