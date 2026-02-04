Oğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Oğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

04.02.2026 15:43
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oğurlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Oğurlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın fotoğraflarına oy veren Oğurlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karelerini tercih etti.

Prof. Dr. Oğurlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansını başarılı çalışmalarından dolayı kutlayıp, "Birbirinden güzel fotoğrafları oyladık. Emeği geçen foto muhabirleri, muhabirler ve Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

