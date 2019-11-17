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Oğuz Çetin'in acı günü

6 saat önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (41) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (41) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, öğlende toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oturan Nihat Çetin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihat Çetin'in cenazesi Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Nihat Çetin'in cenazesi, sevenlerinin omzunda Rüstempaşa Camii'ne getirildi. Camii avlusunda Oğuz Çetin ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Nihat Çetin öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.Cenazeye, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve spor kulüplerinin başkanları ile yöneticileri, yerli ve yabancı futbolcular, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:40 Kaynak: DHA
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