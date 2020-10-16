Oğuzlar'da kan bağış kampanyası - Son Dakika

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Oğuzlar Şubesince ilk kez kan bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay Hitit Kan Alma Birimi'ne bağlı mobil ekip, ilçe meydanında kan bağışlarını kabul etti.

Kızılay Oğuzlar Şube Temsilcisi Ahmet Gümüş, gazetecilere, Kızılayın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kana daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu kapsamda Çorum'un ilçelerinde kan bağış kampanyaları düzenlendiğini belirten Gümüş, "Oğuzlar'daki vatandaşlarımız, geçmiş dönemlere göre salgın sürecinde kan bağışı kampanyasına daha çok destek verdi. Küçük bir ilçe olmamıza rağmen vatandaşların duyarlılığı yüksek seviyede." dedi.

Oğuzlar'da birkaç saatte 50 ünitenin üzerinde kan aldıklarını dile getiren Gümüş, "Kampanyamız devam ediyor. Burada aldığımız kanlarla Kovid-19 ve diğer hastalıklara yakalanan kişilerin kan ihtiyacını gidereceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Oğuzlar Şubesinin 2 ay önce kurulduğuna dikkat çeken Gümüş, şunları kaydetti:

"Kızılay, yalnızca kan bağışı demek değildir. Aynı zamanda sosyal yardımlar da yapıyoruz. Pandemi sürecinde 200'ün üzerinde aileye sosyal yardım ulaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği dönemde evinden çıkamayan 65 yaş üstü bütün vatandaşlarımıza ulaştık. Gönüllü çalışanlarımıza ve kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."