OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret - Son Dakika

OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol alan bazı darbeci askerlerin, FETÖ'cü olmadıklarını iddia ederek kamu görevine iade için Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol alan bazı darbeci askerlerin, FETÖ'cü olmadıklarını iddia ederek kamu görevine iade için Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.

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Başvuru dosyalarını tek tek inceleyen Komisyon, darbeciler için ret kararı verirken, kararlarda darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu.


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası KHK'larla kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna şu ana kadar 126 bin 300 müracaat yapıldı. Bugüne kadar 108 bin 200 başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, başvuruların 96 binini reddederken, 12 bin 200'ünü ise kabul etti.


FETÖ'cülerin başvuru oyunu


FETÖ'cüler, büyük bir titizlikle başvuruları karara bağlayan OHAL Komisyonu'nun çalışmalarını baltalamak için "kamu görevine iade talebi" oyununa başvuruyor. Komisyonun, hakkında ret kararı verdiği 96 bin kişinin yarıya yakınının FETÖ ve diğer terör örgütüyle irtibatı tespit edilen ve mahkemelerce mahkumiyet cezası verilen güvenlik güçleri personeli olduğu öğrenildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili iç hukuk yolu olarak adres gösterdiği Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, yaptığı inceleme ve değerlendirmede binlerce başvurunun FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatını ortaya çıkardı. Örgütün, aldıkları cezalar nedeniyle kamu görevine iadesi mümkün olamayacağı halde Komisyona yaptıkları başvurularda aldıkları ret kararlarını AİHM'e taşıma planı kurduğu anlaşıldı. Ayrıca FETÖ'nün komisyon kararları hakkında kendi yayın organları üzerinden yaptığı haberler ile mağduriyet algısı oluşturarak mensuplarını bir arada tutmaya çalıştığı görüldü.


15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanına suikast timini taşıyan pilotlar eski Yarbay Davut Uçum ile eski Yüzbaşı Ali Aktürk, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün sivil sorumlusu Hakan Çiçek'in kardeşi eski Kara Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan eski Yarbay Talip Güler de OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile TSK'dan ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Avukatları aracılığıyla Komisyona başvuran darbeciler, FETÖ'ye üye olmadıklarını iddia ederek, kamu görevine iadelerini talep etti. Başvuruları tek tek inceleyerek karara bağlayan Komisyon, darbecilerin kamuya iade taleplerini reddetti. Komisyon kararlarında, darbecilerin darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret - Son Dakika
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