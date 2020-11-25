Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi - Son Dakika

Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi

25.11.2020 01:33
Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi, System.String[]

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum""Bireysel hatalar her takımda oluyor""Elimizden geleni yapacağız"Ole Gunnar Solskjaer: İlk yarıyı önde tamamlamak önemliydi"Başakşehir iyi bir takım"Ata SELÇUK / - İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gruptaki şanslarıyla ilgili olarak, "Bundan...

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

"Bireysel hatalar her takımda oluyor"

"Elimizden geleni yapacağız"

Ole Gunnar Solskjaer: İlk yarıyı önde tamamlamak önemliydi"Başakşehir iyi bir takım"

Ata SELÇUK/ - İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gruptaki şanslarıyla ilgili olarak, "Bundan sonra oynayacağımız iki takımla da 3'er puan fark var. Bizim için hiçbir şey bitmedi" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4'üncü haftasında İstanbul Başakşehir'in deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Okan Buruk, sayılara bakıldığında iki takımın da birbirine istatistik olarak çok yakın olduğunu belirterek, "Çok erken bir gol yedik. Manchester United'ın geniş alanda çok iyi oyuncuları var. Bruno Fernandes fark yarattı. Oyunu yönetti. Cavani faktörü de var. Hücumda daha hareketli oynadılar. Maça baktığımızda erken gol yedik, iyi başlayamadık. İlk yarıda da net pozisyonlarımız vardı. 2-1'i yakalasaydık belki şansımız olabilirdi. 3-0'la soyunma odasına gittik, değişiklikler yaptık. Sonrasında golü bulsak da 4'üncü golü yedik. 3-2'yi bulabilirdik ama olmadı. 90 dakika mücadele eden bir Başakşehir vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki istemediğimiz bir sonuçtu ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Manchester United'ı tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler" ifadelerini kullandı."BİREYSEL HATALAR HER TAKIMDA OLUYOR"Yenilen 2'nci ve 3'üncü goldeki bireysel hatalarla ilgili gelen soruya Buruk, "Bireysel hatalar oldu. Birinci gol rakibin becerisi. 2 ve 3'üncü golleri bireysel hata olarak görebiliriz. Böyle girdiğimiz pozisyonlar da oldu. Futbolun içinde bunlar var. Bireysel hatalar olacak, her takım için oluyor. Genel olarak baktığımızda özellikle ikinci yarı daha istekliydik. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Çok iyi bir takımla oynadık. Çok erken gol yiyince onların istediği bir maç oldu" diye konuştu."ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Son olarak gruptaki şanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Bundan sonra oynayacağımız iki takımla da 3'er puan fark var. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Grup 3'üncülüğü ve 2'nciliği şansımız devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.SOLSKJAER: İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLAMAK ÖNEMLİYDİTakımının ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Gösterdiğimiz hücum niyeti iyiydi. Goller atmak istedik. İlk yarıyı 0-0 tamamlarsak sıkıntı olacağını biliyorduk çünkü rakibimiz iyi bir kontra atak takımı. Devreye 3-0 girmek önemliydi" dedi.H Grubu'ndaki son durumu değerlendiren Solskjaer, "Çok sıkı ve çok yakın bir grup. Bir puana ihtiyacımız var gruptan çıkmak için, 3 puan alırsak lider olacağız. PSG Maçını dört gözle bekliyoruz. Başakşehir de eğer Leipzig'i yenerse son maç onlar için bir final olabilir" ifadelerini kullandı."BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM"

Son olarak İstanbul Başakşehir'in performansını değerlendiren Norveçli teknik adam, "Başakşehir iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Gulbrandsen ilk 11'de başlamadığı için mutluyum. Onu çok yakından tanıyorum. Rafael de eskiden Manchester United'da oynadı. Onunla da tekrar karşılaşmak güzeldi" diyerek sözlerini noktaladı.


Manchester United, Başakşehir, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi - Son Dakika Spor


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