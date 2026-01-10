Okan Buruk'tan özür ve umut mesajı - Son Dakika
Okan Buruk'tan özür ve umut mesajı

10.01.2026 22:19
Okan Buruk, Fenerbahçe'ye yenildikleri final sonrası taraftarlara özür diledi ve güçlü döneceklerini belirtti.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün kazanmayı hak eden taraf biz değildik maalesef. Burada gelip bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu yağmurda ve rüzgarda gerçekten bu stada gelmek çok zor. Bu statta her şey zor. Stada gelmek de çok zor, maç seyretmek de zor. Ama bu yağmurun altında bizi gelip destekleyen, bizden başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Kupayı onlara hediye edemedik" dedi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "İki takımın birbirine benzer bir başlangıcı vardı. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Rakibimizin özellikle sağ tarafı kullanarak kalemize geldiği pozisyonlar vardı. 1-0 öne geçen takım bu maçta çok daha kazanmaya yakın olacaktı. Burada Fenerbahçe'nin ilk golü bulması bu anlamda rakibimize hem avantaj olarak hem skor avantajı olarak hem de öz güvendir. Bu öz güveni biz maçın genelinde ortaya koyamadık. Maalesef bu stada her geldiğimizde Galatasaraylı oyuncuların, oyun kalitesinin çok da altında oynadığını söyleyebilirim. Oyun içerisinde rüzgarın çok da olması, özellikle ilk yarıda dokunuşların kötü olması, top kontrollerinin kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. İkinci yarının başında değişikliğe gittik. Özellikle sarı kartı olan Davinson Sanchez'i çıkarttık. Stopere Lemina'yı aldık. Çok erken bir gol yedik. Devamında rakip sahada çok yerleştiğimiz ama çok az ürettiğimiz bir bölüm oynandı. Maçın sonuna kadar da skoru değiştirecek golü bulamadık ve rakibimizin 2-0 kazandığı maç oldu. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Bugün kazanmayı hak eden taraf biz değildik maalesef. Burada gelip bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu yağmurda ve rüzgarda gerçekten bu stada gelmek çok zor. Bu statta her şey zor. Stada gelmek de çok zor, maç seyretmek de zor. Ama bu yağmurun altında bizi gelip destekleyen, bizden başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Kupayı onlara hediye edemedik. Ama iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Türkiye Kupası, Lig ve ardından Avrupa var. Bu yarış içerisinde çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz. Bugün önemli bir ders çıkartacağımız bir gün oldu bizim için" diye konuştu.

'ÖLMÜŞ BİR İNSANA EDİLEN KÜFÜRLER SEBEBİYLE ÇIKMADIK'

Kupa seremonisine çıkmamaları hakkında konuşan Buruk, "Kulüp olarak aldığımız bir karar. Bugün saygı duruşu oldu. Öncelikle Gökmen Özdenak'ı analım. Milli oyuncuydu, çok iyi bir insandı. Herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda özellikle ölmüş bir insana edilen küfürler sebebiyle bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için çıkmadık. Kulüp olarak bu kararı aldık" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir şey değişmeyecek. Yine şampiyon biz olacağız. Oyuncularıma, camiama güveniyorum. Bu yarışın içerisine başlıyoruz. Şampiyonluğu sezon sonunda onlarla birlikte kutlayacağız."

'İKİ MAÇ İÇİN BİRİNDE UĞURCAN'I, BİRİNDE İSE GÜNAY'I OYNATMAYI PLANLADIK'

Kalede Günay Güvenç'in oynamasıyla ilgili ise Okan Buruk, şöyle söyledi:

Geçen sene Türkiye Kupası'nda bütün maçları Günay'la oynadık. Yarı finaldeki Fenerbahçe maçını Günay'la oynadık. Finaldeki Trabzonspor maçında Günay oynadı. Bu iki maç için birinde Uğurcan'ı, birinde ise Günay'ı oynatmayı planladık. Bugün onunla başlama nedenimiz buydu. Orta sahada da iki tane değişiklik yaptık. İlk maçta aslında İlkay ve Sara çok iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Orta sahada da dört tane bizim için elit oyuncu var. Bugün Torreira ve Lemina'yla başladık. Devamında diğer iyi oyuncumuzla devam ettik. Bu ay içerisinde de çok fazla maça çıkacağız. Bu maçların ve takımımızın durumuna göre mecburen rotasyonlar hep yapmak zorundayız. Geçen sene Günay çok iyi bir performansla Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli roller oynadı. Lig maçlarında Uğurcan'ın olmadığı maçlarda çok iyi performanslar sergiledi. Bugünkü nedenimiz buydu. Hep Uğurcan'la başladık ama ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

