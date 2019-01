Okan Kocuk: "Bursaspor'un En İyi Transferi Samet Aybaba!"

ANTALYA - Bursaspor'un başarılı kalecisi Okan Kocuk, Antalya kampında özel açıklamalar yaptı. Altyapıya verdiği önem nedeniyle Samet Aybaba'nın kulübe çok büyük katkı sağladığını belirten Kocuk, "Bursaspor'un en iyi transferi Samet Aybaba" ifadelerini kullandı. Kocuk ayrıca iyi bir vatandaş olmanın da iyi bir futbolcu olmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da başarılı file bekçisi Okan Kocuk, İHA'ya açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten genç eldiven, "Samet hoca gençlere çok önem veriyor. İlk yarıda bunu herkese gösterdi. Biz de genç oyuncular olarak bu şansı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda ve herkes çok iyi çalışıyoruz. İkinci yarıya Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Umarım güzel bir başlangıç yapıp yolumuza en iyi şekilde devam ederiz" dedi. İkinci yarının ilk maçında eski takım arkadaşı Harun Tekin'e karşı oynayacakları hatırlatılan Okan, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında taraftarımız bizi destekleyecektir. Umarım biz de iyi bir oyunla taraftarımızı memnun ederiz ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparız" diye konuştu.

"Bursaspor'un en iyi transferi Samet Aybaba"

İstanbulspor'da kiralık olarak oynadığı dönemde milli takıma seçildiğini hatırlatan Okan Kocuk, "Ben İstanbulspor'da kiralık oynarken A Milli Takım'a seçildim. Buraya A Milli olan bir kaleci olarak döndüm. Kulüp, Harun abinin satışı konusunda anlaşınca Samet hoca bize güvendi. Sonrasında iyi bir performans gösterdim ve yeniden milli takıma seçildim. Samet hocama çok teşekkür ediyorum. Gençlere güveniyor şans veriyor ve biz de onu mahcup etmemeye çalışıyoruz" dedi. Samet Aybaba haricinde başka bir hocanın olması durumunda gençlerin bu kadar şans bulamayacağını söyleyen Kocuk, " Açıkçası başka bir hoca olsa bu şansları bulamazdık. Samet hoca gelince bütün genç oyuncular sevindi. Kendisinin daha önce şans verdiği gençleri de biliyoruz ve buraya geldiğinde de bunu gördük. Altyapıdan birçok genç oyuncu çıkardı. Ramazan, Burak gibi yeni oyuncuları şüphe duymadan oynattı. Gençlere güvendi. Samet hoca bence Bursaspor'un en iyi transferi diyebilirim. Bizim için çok önemli bir rol Samet hoca" ifadelerini kullandı.

"İyi bir vatandaş olmak, iyi futbolcu olmaktan daha önemli"

Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde takıma bütün futbolculara kitap dağıtmasıyla ilgili konuşan milli eldiven, "Kemal Atatürk'ün kitabını aldım hocamdan. Onu okuyacağım. Herkese kitap hediye etti. Bu da çok güzel bir şey. Takımda birçok genç oyuncu var ve sadece futbolla kendimizi geliştirmeyeceğiz. Saha dışında kültürel anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir birey, iyi bir futbolcu ve iyi bir vatandaş olmamız için hocamız elimizden geleni yapıyor ve biz de onun emeklerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz" diye konuştu. Vakıfköy altyapı merkezinin çok önemli bir nokta olduğunu da hatırlatan Kocuk, "Burada 7-8 yıl geçirdim ve burada bizlere İngilizce kursu veriyorlar. Psikologdan diyetisyene kadar birçok konuda destek veriyorlar. Türkiye'de her yerde bulamazsınız bunu. Bizi iyi bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu konuda belirli kulüplerden birisiyiz biz. İyi futbolcu olmak önemli ama bence iyi bir vatandaş olmak çok daha önemli diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Harun Tekin gerçek bir rol model"

Geçmişte Bursaspor'dan büyük takımlara transfer olan Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Ozan Tufan gibi isimlerin İstanbul'da sürekli gündem olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Okan Kocuk, "Oyuncunun kendisiyle alakalı bir durum bu. Hocamız bize bir yol gösterir. Biz ya o yolda devam ederiz ya da başka bir yola gireriz. Bu durum oyuncunun kendisiyle alakalı bir durum. Eğitim çok önemli. Oyuncu daha iyi eğitilse belki de bu hatalar yapılmaz ama Türkiye'de bu eğitim her yerde yok" dedi. Sezon başında Fenerbahçe'ye giden Harun Tekin'e de değinen Okan, "Harun abi çok kaliteli bir kaleci ve futbolculuğundan öte çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. Tam bir rol model diyebilirim. Kendisiyle 3-4 yıl birlikte çalıştım. İlk yarıda şanssız bir dönem geçirdiler. Harun abinin performansı ilk başlarda tartışılmış olabilir ama kalitesi tartışılmaz. Türkiye'nin tartışmasız en iyi kalecilerinden birisi. Kaleciler bazen şanssızlıklar yaşayabilir. Umarım bizim maçtan sonra onlar da daha iyi bir yol çizerler" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Kaliteli yabancılar bizlere de katkı sağlıyor"

Türkiye'de çok önemli kalecilerin olduğunu hatırlatan Okan Kocuk, "İlerleyen yıllarda Türkiye'de yabancı kaleciye çok gerek kalmayacak diye düşünüyorum. İyi yabancı kaleciler gelirse biz de onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Fernando Muslera çok önemli bir kaleci. Fabri geldi Beşiktaş'a, geçmişte Taffarel ve Mondragon geldi. Gerçekten çok kaliteli kaleciler geldi. Türkiye'de de çok kaliteli kaleciler var. Mert Günok çok kaliteli bir kaleci ve çok iyi bir insan. Volkan Babacan ve Harun Tekin çok iyi. Ardından biz geliyoruz. Trabzon'da Uğurcan önemli bir isim. İyi yetişen bir jenerasyon var. Benim de örnek aldığım isimler var. Ben daha çok ayağa oynayan, tekniği iyi olan kalecileri beğeniyorum. Barcelona'daki Ter Stegen'i Liverpool'daki Allison'u çok beğeniyorum. Onları izleyerek bir şeyler kapmaya çalışıyorum" dedi.

"Kaleci olunca çok rahat günah keçisi ilan ediliyorsunuz"

Kaleci pozisyonunda oynamanın zorluklarından da bahseden Okan Kocuk, "Türkiye'de bu durum böyle. Kaleci bir maç sonunda günah keçisi olabiliyor. Bir maçta 20 şut kurtarıyorsun ama hatalı bir gol yiyince günah keçisi olabiliyorsun. Ama bu mesleğin de güzel yanının bu olduğunu düşünüyorum. Ben kaleci olmayı her zaman istemişimdir ve çok severek yapıyorum. Tabii ki hatalar yapacağız, biz de insanız. Zaten hata olmazsa oyunda goller olmaz. Sonuçta futbol bir hata oyunu" dedi. İlk hedefinin ligin ikinci yarısında takıma katkı sağlamak olduğunu ifade eden başarılı file bekçisi, "Şu anda ilk hedefim ligin ikinci yarısında takımıma katkı sağlamak. Umarım Avrupa Kupaları'na katılabiliriz. Şu anda en büyük isteğim bu. Milli takıma uzun süredir seçiliyorum ve eğer bir şans gelirse bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kariyerim için de Bursaspor'da rol model haline gelerek Avrupa'da bir takımda oynamak istiyorum. Hedefimde La Liga'da iyi bir takımda oynamak var" diye konuştu. Milli takımdaki Sinan Bolat tercihi hakkındaki düşüncesi de sorulan Okan, "Milli takımdaki Sinan Bolat tercihi için yapılan eleştirilere ben bir şey söyleyemem. Bu teknik bir konu. Hocamız bir kadro kuruyor ve kime güveniyorsa onu oynatıyor. Bu konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

