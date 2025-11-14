Oklahoma'da amonyak faciası: 45 kişi hastanede - Son Dakika
Oklahoma'da amonyak faciası: 45 kişi hastanede

14.11.2025 13:00
Oklahoma'da tankerden sızan amonyak nedeniyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde park halindeki bir tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, tır şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini belirterek, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

GÖREVLİLERDE KİMYASAL YANIKLAR OLUŞTU

Gaz sızıntısı nedeniyle yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği ve sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıklar meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

