ABD'nin Oklahoma eyaletinde park halindeki bir tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.
Yetkililer, tır şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini belirterek, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gaz sızıntısı nedeniyle yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği ve sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıklar meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Oklahoma'da amonyak faciası: 45 kişi hastanede - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?