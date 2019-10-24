Son Dakika Haberleri: Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak
Son Dakika Ekonomi Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak

Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

fuat oktay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:44 
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