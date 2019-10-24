Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:44
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