Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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