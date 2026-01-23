Okul bahçesinde 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
23.01.2026 14:44
Hatay'da 17 yaşındaki çocuk, okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde yaşandı. Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, 17 yaşındaki Fatih G.'yi av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bankta buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatih G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Fatih G.'nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi. Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
