Okul bahçesinde çöken zemin dolduruldu - Son Dakika

Okul bahçesinde çöken zemin dolduruldu

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde çökme sonucu oluşan 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur, çakıllı kumla doldurularak kapatıldı.

Dün, Alaşehir Beşeylül İlkokulu üst bahçesinde tuvaletlerin olduğu bölümde, gece saatlerinde yaşanan çökme sonucu 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Öğrenciler ve öğretmenler okula geldiklerinde ortaya çıkan çukur karşısında şaşkınlık yaşadı. Son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı, kullanılmayan eski fosseptik kuyusunun bulunduğu ve kanalizasyon borularının geçtiği bölümde oluşan çukur, ilgili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda çakıllı kumla doldurularak kapatıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Olay gece saatlerinde olmuş. Son günlerde yaşanan yağışlar nedeniyle okul bahçesinde bulunan ve kullanılmayan eski fosseptik çukur ve kanalizasyon borularının geçtiği bölümde yaşanan çökme olayı ilgili kurumlar tarafından kontrol edildi. Çukur, çakıl ve kum ile dolduruldu. Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.