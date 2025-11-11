Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
11.11.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
Haber Videosu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada ifade işlemleri devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

"OKUL MÜDÜRÜNÜ TELEFONLA ARADIM ANCAK, AÇMADI"

Olay günü yaşananları anlatan B.U.U.'nun annesi Derya Yavuz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlum üst kata çıkıp, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus hoca dışarıya çıkıyor ve bazı çocukların sınıfta olmadığını söylüyor. Oğluma 'Git aşağıdaki çocukları çağır' demiş. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış. Oğlum o şekilde eve geldi. Üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Müdürü telefonla aradım ancak, açmadı. Ardından müdür yardımcısını aradım. Olaydan haberi olmadığını söyledi. Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim"

NE OLMUŞTU?

Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.


Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • #halk6995:
    ama gereken yapılsın. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
KKTC’nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye’ye yapacak KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak
MasterChef yıldızları Tarsus Festivali’nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı MasterChef yıldızları Tarsus Festivali'nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk’ün portresiyle yürüdü Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

13:16
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
12:58
Ülkenin başkentinde patlama Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
12:02
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt
10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 13:54:53. #7.13#
SON DAKİKA: Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.