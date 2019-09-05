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Okul müdürü ve öğretmenlerden duyarlı davranış

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kusura Şehit Mustafa Şimşek İlköğretim Okulu Müdürü Ali Osman Utku ve öğretmenler okulun sınıflarını kendileri boyadı.

Okul müdürü ve öğretmenlerden duyarlı davranış, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kusura Şehit Mustafa Şimşek İlköğretim Okulu Müdürü Ali Osman Utku ve öğretmenler okulun sınıflarını kendileri boyadı.

Kusura köyünde bulunan 2 katlı 10 derslikli Kusura Şehit Mustafa Şimşek İlköğretim Okulunu yöneticiler 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okullarını boyatma kararı aldı.

Hayırsever vatandaşlardan boyaları temin eden Okul Müdürü Ali Osman Utku, öğretmenleri ile birlikte ellerine fırçaları alarak sınıfları tek tek boyadı.

Amaçlarının çocukların en iyi eğitim görebileceği ortamı oluşturmak olduğunu belirten Utku, aile gibi çalışarak okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla sınıfları tek tek boyadıklarını kaydeden Utku, "Okulumuza 8 tanede akıllı tahta kazandırdık. Amacımız çocuklarımızı iyi bir ders görebileceği ortamı sağlamak." diye konuştu.

Mustafa Şimşek, Kusura, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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