Isparta'da Okul Tuvaletlerine Kamera İddiası

02.02.2026 18:43
Isparta’nın Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiği iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

(ISPARTA) - Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirildiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre kardeşi okulda eğitim gören Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Zeynep Demirezen Gülistan Polis Merkezi Amirliği'ne "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Demirezen, okul tuvaletlerine güvenlik kamerası koyularak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarının işlendiğini kaydetti.

Demirezen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu suçların şikayete tabi olmadığını, resen soruşturulabileceğini belirtti. Kameraların lavaboların bulunduğu yerde bulunmasının da suç teşkil ettiğini anlatan Demirezen, "Güvenliğin sağlanması amacıyla mahremiyet ihlal edilemez" dedi.

Ses ve görüntü kaydı alınması ve kamu görevlilerince bunun yapılmasının "özel hayatın gizliliği" suçunun nitelikli hali olduğunu belirten Demirezen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi halinde adli soruşturmanın tamamlanacağını aktardı.

Eski Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya da söz konusu durumun özel hayatın gizliliğiyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğini anlattı.

Eğitim kurumlarında güvenlik kameralarının yalnızca ortak alanlarla sınırlı olabileceğini vurgulayan Çankaya, tuvalet gibi mahrem alanlarda kamera bulundurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çankaya, bu tür bir durumun tespiti halinde hem idari hem de cezai sorumluluk doğabileceğine dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ise konuyu "vahim" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaydan dolayı Ispartalılar olarak ve Isparta'da siyaset yapan CHP İl Başkanı olarak ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Buradan Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin'e sesleniyorum: Bu okul müdürünün derhal görevden alınması gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmeden edemeyeceğim; İl Milli Eğitim Müdürü göreve geldiğinden bu yana bu tür olaylarla sürekli karşılaşıyoruz. Bu İl Milli Eğitim Müdürü'nün arkasında kimler varsa, kendisinin de bir an önce Isparta'dan uzaklaştırılması gerekir."

Kaynak: ANKA

