Son Dakika Haberleri: Okulda Fenalaşarak Ölen Ortaokul Öğrencisi Toprağa Verildi

Okulda Fenalaşarak Ölen Ortaokul Öğrencisi Toprağa Verildi

39 dakika önce

Antalya'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Namık Kemal Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan için Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından Ayan'ın cenazesi, Konuksever Mahallesi'ndeki Etiler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Ayan'ın annesi Melek ve babası Mustafa Ayan ile yakınları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Anne Ayan, küçük oğlu Mehmet Ayan'a sarılarak, "Ablan gitti oğlum, melek oldu. Artık ikimiz tek kaldık. Bak ablanın ne çok seveni varmış." diye gözyaşı döktü.

Ayan'ın okul arkadaşları ve yakınları da tabuta sarılıp uzun süre ağladı.

Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün, teneffüste fenalaşınca kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ayan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:22 Kaynak: AA

Muratpaşa, Namık Kemal, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda Fenalaşarak Ölen Ortaokul Öğrencisi Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]