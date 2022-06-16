Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2022 15:06
Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı

Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandıTRABZON Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı.

Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), dün derste bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni ve okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Alperen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından minik çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Okul çıkışına 15 dakika kala fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alperen'in 3 yıl önce Ankara'da tedavi gördüğü, karnesini aldıktan sonra tekrar Ankara'ya giderek tedavi olacağı öğrenildi. Merve ve Fırat Zenbil çiftinin 2 çocuklarından biri olan Alperen için ilçedeki Merkez Eski Camii'nde bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında anne Merve ve baba Fırat ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze namazına Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Merthan Çelikdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sinan Uzun, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alperen Zenbil, kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı
Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı
Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı
Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Vakfıkebir, Hisarcık, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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